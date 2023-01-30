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МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Игнат Далакян
12:26 30.01.2023
По словам представителя МИД Китая, поставки вооружения Украине из США затягивают конфликт и делают его более интенсивным.
МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине
© Фото: Senior Airman Sara Jenkins, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что если Соединенные Штаты действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения.

«США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным», - цитирует РИА Новости дипломата.

Мао Нин призвала Вашингтон «прекратить наживаться на войне» и «ответственно способствовать деэскалации».

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва всеми силами будет противостоять политике США на нанесение поражения Российской Федерации. Дипломат отметил, что антироссийская линия в политике США завела отношения двух стран в тупик.

До этого конгрессвумен Тэйлор Грин заявила, что Россия, которая оказалась под санкциями Запада, показала всему миру, что для торговли и процветания не требуются доллары или дружба с Соединенными Штатами. По словам политика, противостояние США и России на Украине выгодно прежде всего Китаю.

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