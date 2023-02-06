Пушилин: украинские боевики минируют многоэтажки в Угледаре на случай отступления
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил ухудшение положения врага в Угледаре.
«Положение противника серьезно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок», - заявил он в эфире «России 24».
Кроме этого, по словам Пушилина, неприятель предпринимает меры на случай отступления - в частности, занимается минированием городских многоэтажных домов.
А советник Дениса Пушилина Ян Гагин констатировал применение украинскими боевиками химического оружия - по его словам, враг сбрасывает с беспилотников газовые гранаты с боевыми отравляющими веществами.
Ранее публиковались кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и расчетов беспилотников в зоне спецоперации.