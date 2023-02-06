В стране и мире Пушилин: украинские боевики минируют многоэтажки в Угледаре на случай отступления Тимур Шерзад Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что положение украинских боевиков в Угледаре серьезно ухудшилось. © Фото: Пресс-служба главы ДНР Читайте нас на: Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил ухудшение положения врага в Угледаре. «Положение противника серьезно ухудшилось, в результате чего противник был вынужден перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на артемовский участок», - заявил он в эфире «России 24». Кроме этого, по словам Пушилина, неприятель предпринимает меры на случай отступления - в частности, занимается минированием городских многоэтажных домов. А советник Дениса Пушилина Ян Гагин констатировал применение украинскими боевиками химического оружия - по его словам, враг сбрасывает с беспилотников газовые гранаты с боевыми отравляющими веществами. Ранее публиковались кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и расчетов беспилотников в зоне спецоперации. Экспертное мнение и аналитика