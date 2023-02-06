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Опубликованы кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и БПЛА в зоне спецоперации

Семен Лавров
05:00 06.02.2023
Российские танки, работая в связке с малоразмерными беспилотниками, получают дополнительную точность стрельбы и защиту от нападения ДРГ противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры совместной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и операторов малоразмерных дронов, действующих в связке для более точного нанесения огневого поражения противнику.

Действуя совместно с квадрокоптером, танковый экипаж помимо данных о полосе выдвижения к огневому рубежу и препятствиях на его пути, получает более актуальные координаты целей и вносит корректировки для максимально эффективного ведения огня.

Таким образом помимо имеющегося прицельно-навигационного оборудования танковый экипаж получает контроль пространства с воздуха, что позволяет снизить вероятность поражения боевой машины диверсионными группами противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры подготовки  экипажей танков Т-90М «Прорыв» в Ленинградской области. В ходе выполнения тренировочных упражнений экипаж вел огонь по мишеням как из 125-мм пушки, так и из зенитного пулемета «Корд». Расстояние от боевой машины до цели - не более двух километров.

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