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Басманный суд Москвы заочно осудил Белоцерковскую* по делу о фейках о ВС РФ

Ян Брацкий
12:22 06.02.2023
Срок отбытия наказания для заочно осужденной Вероники Белоцерковской* начнет исчисляться с момента экстрадиции ее в Россию или задержания на территории страны.
Басманный суд Москвы заочно осудил Белоцерковскую* по делу о фейках о ВС РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую* (признана иноагентом) к девяти годам заключения в колонии по делу о распространении фейков про российские Вооруженные силы в Донбассе. Кроме того, Белоцерковской* сроком на пять лет запретили администрировать сайты.

По версии следствия, Белоцерковская* разместила на своих страницах в соцсетях ряд постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей», пишет РБК.

Сейчас блогер находится за границей в бегах. В мае минувшего года женщина была заочно арестована. Басманный суд столицы также арестовал имущество Белоцерковской* - квартиру и машино-место в Москве, а также дома, квартиру и участок в Санкт-Петербурге. Ранее в базе Министерства внутренних дел России появилась информация об объявлении Белоцерковской* в розыск.

Ранее стало известно об объявлении иностранным агентом основателя группы Little Big Ильи Прусикина*. В Минюсте РФ отметили, что музыкант получал поддержку от иностранных источников и распространял недостоверную информацию о деятельности органов госвласти. В настоящее время певец проживает за пределами России.

* Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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