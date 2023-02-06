Опубликованы кадры фиксации с беспилотника ударов по позициям украинских боевиков

Российский беспилотник может не только вести наблюдение и разведку, но и наносить удары.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео с действиями расчетов беспилотников «Орлан-10» в зоне спецоперации на Украине. С большой высоты с помощью БПЛА можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты.

Российский летательный аппарат может не только вести наблюдение и разведку, но и наносить удары, поскольку в его арсенале имеются четыре подвесных осколочно-фугасных боеприпаса.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых показан процесс заряжания и стрельбы артиллеристов из «Рапиры» на полигоне в Бурятии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов