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МО РФ: Киев планирует провокацию с подрывом зданий медучреждений в Краматорске

17:54 05.02.2023
Провокация нацелена на ускорение поставок киевскому режиму дальнобойных ракет, которыми могут наноситься удары по территории РФ.
МО РФ: Киев планирует провокацию с подрывом зданий медучреждений в Краматорске
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Украинские спецслужбы планируют в ближайшее время осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию в якобы совершении «военных преступлений». Согласно информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, киевский режим планирует подорвать в Краматорске здания местных наркологического и онкологического диспансеров и первой городской больницы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В город в сопровождении сотрудников СБУ прибыли западные журналисты - их заселили в гостиницу «Сапфир». Весь персонал вышеуказанных медучреждений был эвакуирован, а сотрудники переведены на удаленных формат работы.

Западные СМИ могут подать возможный подрыв как «очередное злодеяние российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества». Данная провокация нацелена на ускорение поставок киевскому режиму дальнобойных ракет, которыми могут наноситься удары по территории РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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