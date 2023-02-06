Тела 76 человек извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции

Мощные подземные толчки ощущались в семи провинциях Турции, а также в Сирии и Ливане.

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Семьдесят шесть человек погибли, еще 440 пострадали в результате серии разрушительных землетрясений в Турции. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.

«По состоянию на 06.30 (совпадает с мск) утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше», - приводит РИА Новости сообщение управления.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш. Последствия толчков также ощутили жители Сирии и Ливана. Эпицентр залегал на глубине семи километров, отметили сейсмологи. В городах Газиантеп, Диарбакыр, Адана, Шанлыурф и Кахраманмараш произошло обрушение зданий. Менее значительные разрушения зафиксированы еще в ряде населенных пунктов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу ранее заявил о введении наивысшего уровня тревоги в стране.