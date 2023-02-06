Очевидец из Антальи рассказал о последствиях землетрясения на юго-востоке Турции

По словам очевидца из Антальи, в курортном городе все спокойно, пасмурная погода сменилась солнцем, а подземных толчков никто не ощутил.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Siepmann, imageBROKER.com, GlobalLookPress

В Анталье все спокойно, последствия мощного землетрясения на юго-востоке Турции в курортном городе не ощущаются. Об этом «Звезде» рассказал очевидец по имени Андрей.

«В Анталье все спокойно, толчков не было. По крайней мере, никто особо сильно ничего не ощущал. В целом береговая линия спокойная, шторма особого не было. Было пасмурно с дождем, сейчас светит солнце, ясно и прекрасная погода», - сообщил Андрей.

Между тем в семи регионах Турции масштабные разрушения и более 70 погибших. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне ночью. Многоэтажные дома и отдельные строения рушились на глазах. Толчки были такой силы, что их последствия ощутили на себе жители соседней Сирии, где уже более 200 погибших, Ливана и Ирака.

На юго-востоке Турции в провинции Хатай после серии мощных подземных толчков вспыхнул участок газопровода. Огонь полыхает на обеих нитках, огромные столбы пламени видны издалека. В настоящее время продолжается разбор завалов, поэтому окончательное число погибших неизвестно.

Президент России Владимир Путин уже заявил о готовности Москвы оказать помощь в связи с мощным землетрясением. Российский лидер также выразил президенту Сирии Башару Асаду и своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей в Сирии и Турции.