Армия В МО РФ показали кадры работы 152-мм «Гиацинта» по опорному пункту украинских боевиков Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» громят огневые позиции врага. Огонь корректируют при помощи беспилотников. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 152-мм орудий «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Цель - украинские боевики. Российские артиллеристы громят огневые позиции врага. Уничтожаются вражеская бронетехника, артиллерия, средства ПВО, пункты управления и доты. При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что корректировку огня, а также контроль поражения целей осуществляют расчеты беспилотников. Ранее публиковалось видео боевой подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и расчетов беспилотной авиации в зоне специальной военной операции. А «Звезда» показала, как в Запорожье действует бронепоезд «Амур», который используется для разминирования железнодорожных путей в Запорожской области. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика