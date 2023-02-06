В МО РФ показали кадры работы 152-мм «Гиацинта» по опорному пункту украинских боевиков
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 152-мм орудий «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Цель - украинские боевики.
Российские артиллеристы громят огневые позиции врага. Уничтожаются вражеская бронетехника, артиллерия, средства ПВО, пункты управления и доты.
При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что корректировку огня, а также контроль поражения целей осуществляют расчеты беспилотников.
Ранее публиковалось видео боевой подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» и расчетов беспилотной авиации в зоне специальной военной операции.
А «Звезда» показала, как в Запорожье действует бронепоезд «Амур», который используется для разминирования железнодорожных путей в Запорожской области.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов