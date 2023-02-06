Саперы ВС РФ показали бронепоезд «Амур» для разминирования путей в Запорожье

При разминировании железнодорожных путей в Запорожье саперы используют бронепоезд, который принимает основной удар на себя и оберегает экипаж благодаря платформам прикрытия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоне проведения специальной военной операции саперы разминируют железную дорогу. На Запорожском направлении уже восстановлено больше 100 километров. Отремонтированы три моста. Сивашский залив и узкий перешеек, по которому проходят рельсы, раньше считался приграничной зоной. Еще в период железнодорожной блокады Крыма его обесточили. Здесь срезали провода, чтобы заблокировать проезд по железной дороге. Сейчас сюда вернули недостающие детали и падали электричество. Теперь в этих местах регулярно проводится техническая разведка.

«Проходим расчетом. При обнаружении взрывоопасных предметов определяем тип устройства, самодельная либо заводская, тип взрывателя. Они бывают нажимного действия, электрические, контактные, натяжного действия и даже не контактные, радиоуправляемые, управляемые по проводам - очень много разновидностей и способов», - объяснил один из военнослужащих.

А способ обезвреживания должен быть максимально безопасным. Поэтому главное, что нужно саперу в этот момент - холодный расчет.

«В первую очередь хладнокровие и выдержка. Когда видишь все это дело, главное точно знать, что ты должен делать. И спокойно, без суеты, это все делать», - признался сапер с позывным «Каспер».

На Запорожском направлении уже восстановлено более 130 километров железнодорожных путей. Отремонтированы три моста, но минировать рельсы все еще пытаются.

«Самое большое, у нас состав не мог пройти шесть часов, когда был серьезный подрыв моста. Одну его часть снесло, а вторую просто сдвинуло. И мы его восстанавливали, чтобы дать движение. Это самый долгий был. А так мы тратим максимум полтора, два или три часа на повреждение. В зависимости от того, какой разрыв», - рассказал сапер с позывным «Каспер».

Гудок и экстренное торможение. Так бывает только в одном случае. На пути - снова опасность. Бронепоезд «Амур» сопровождает каждый эшелон на этой железнодорожной ветке. Он, что называется, прикроет от взрыва.

«Впереди у нас стоят платформы прикрытия, которые выполняют функцию при взрыве. Они принимают первый удар на себя, чтобы другие вагоны не попали под удар», - отметил сопровождающий бронепоезд военнослужащий.

Пока товарные поезда между Крымом и Мелитополе курсируют исключительно под прикрытием этого спецсостава. А каждый метр путей - от Джанкоя до Мелитополя - под круглосуточным наблюдением железнодорожного батальона.