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Зеленский лишил гражданства Украины ряд министров из команды Януковича

Ирина Елагина
00:22 05.02.2023
Зеленский мотивировал свое решение стремлением «очистить государство».
Зеленский лишил гражданства Украины ряд министров из команды Януковича
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress
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По указу президента Украины Владимира Зеленского десять человек лишились украинского гражданства.

«Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать еще один шаг к защите и очищению нашего государства», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По информации РБК.Украина в список изгоев вошли несколько человек из окружения бывшего президента Виктора Януковича, в том числе его министры образования и науки Дмитрий Табачник и министр внутренних дел Виталий Захарченко, а также Андрей Клюев и Александр Якименко, возглавлявшие в 2011-1014 годах президентскую администрации и СБУ. Без украинских паспортов остались также депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Баранский и Никита Шенцев.

Зеленский уточнил, что решение о лишении ряда лиц украинского гражданства принималось по «запросу СБУ», из-за наличия у них российского гражданства.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют.

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