Киев ввел санкции против 200 предприятий атомного комплекса России

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Киев ввел санкции против российского атомного комплекса. Об этом следует из соответствующего указа, опубликованного на сайте Зеленского.

В приложении к указу список из 200 предприятий, в отношении которых вводятся санкции. В него вошли структуры Росатома и Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует подготовить очередные антироссийские санкции к 24 февраля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия хорошо справилась с напором западных санкций. Экономика страны показала отличные результаты. Она опровергла не только те прогнозы, которые делали наши противники, но и даже прогнозы наших чиновников. Президент аккуратно назвал ее стабильной и «хорошей».