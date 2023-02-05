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Киев ввел санкции против 200 предприятий атомного комплекса России

Вероника Волосунова
22:55 05.02.2023
В санкционный список вошли 200 предприятий, включая структуры Росатома и Запорожскую АЭС.
Киев ввел санкции против 200 предприятий атомного комплекса России
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
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Киев ввел санкции против российского атомного комплекса. Об этом следует из соответствующего указа, опубликованного на сайте Зеленского.

В приложении к указу список из 200 предприятий, в отношении которых вводятся санкции. В него вошли структуры Росатома и Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует подготовить очередные антироссийские санкции к 24 февраля.  Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия хорошо справилась с напором западных санкций. Экономика страны показала отличные результаты. Она опровергла не только те прогнозы, которые делали наши противники, но и даже прогнозы наших чиновников. Президент аккуратно назвал ее стабильной и «хорошей».

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