Путин: ситуация в экономике России лучше, чем прогнозировали противники

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Несмотря на санкции со стороны Запада, ситуация в экономике России остается стабильной. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ситуация в экономике стабильная, больше того – она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», - отметил глава государства.

По словам российского лидера, безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция ниже ожиданий. Также отмечается подъем промышленного производства, строительства и сельского хозяйства.

«Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так, аккуратно – если не хорошая», – добавил президент.

Напомним, в ходе интервью Владимир Путин высказался и о специальной военной операции на Украине. По его словам, она развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба с положительной динамикой.