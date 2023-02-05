Армия Минобороны: украинские боевики спланировали подрыв диспансеров и больницы с целью обвинения России Согласно сведениям МО РФ, киевский режим готовит масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». © Фото: Екатерина Аверьянова, "ТРК Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России проинформировало, что украинские боевики спланировали подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы для обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданской инфраструктуре.



По данным российского оборонного ведомства, киевский режим готовит масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Так, в Краматорск в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли журналисты западных СМИ, которые, в свою очередь, планировали осветить инцидент как очередное «злодеяние» Ворпруженных Сил РФ для вызова ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России.



Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 130 украинских боевиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика