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Минобороны: украинские боевики спланировали подрыв диспансеров и больницы с целью обвинения России

17:57 05.02.2023
Согласно сведениям МО РФ, киевский режим готовит масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений».
Минобороны: украинские боевики спланировали подрыв диспансеров и больницы с целью обвинения России
© Фото: Екатерина Аверьянова, "ТРК Звезда"
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Министерство обороны России проинформировало, что украинские боевики спланировали подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы для обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданской инфраструктуре.

По данным российского оборонного ведомства, киевский режим готовит масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Так, в Краматорск в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли журналисты западных СМИ, которые, в свою очередь, планировали осветить инцидент как очередное «злодеяние» Ворпруженных Сил РФ для вызова ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 130 украинских боевиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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