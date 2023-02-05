МО РФ: в районе Угледара и Новодаровки уничтожено более 130 украинских боевиков из двух бригад

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Российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили более 130 украинских боевиков 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В районе Угледара был также уничтожен склад, где хранились боеприпасы украинских националистов. За сутки на данных направлениях были уничтожены два танка, БМП, два автомобиля, а также гаубицы «Гвоздика», Д-30 и Д-20. Уничтожение техники произошло в районах населенный пунктов Гуляй поле Запорожской области и Водяное в ДНР.

Ранее на Донецком направлении были уничтожены два склада с украинскими боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах Краматорска и Угледара. Кроме того, поражены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов