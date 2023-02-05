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CNN Turk: 15 сторонников ИГ* задержали в Турции

Вероника Волосунова
16:26 05.02.2023
Их подозревают в подготовке нападений на консульства.
CNN Turk: 15 сторонников ИГ* задержали в Турции
© Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Телеканал CNN Turk сообщил о задержании 15 сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*.

Согласно данным телеканала, задержанных подозревали в планировании нападений на консульства стран Запада, а также на религиозные места граждан Турции, исповедующих христианство или иудаизм. Поводом стала прошедшая ранее в Стокгольме акция сожжения Корана. В то же время в результате расследования было установлено, что подозреваемые такие намерения не имели. Однако сразу после суда 15 человек арестовали и отправили в тюрьму.

Ранее в Стамбуле задержали боевиков ИГ* планировавших теракт в новогоднюю ночь. Они пытались скрыться от полиции, но правоохранительным органам удалось прострелить колеса автомобиля. 

В России также осудили на 17 лет главу крупнейшего в России мусульманского издательства Эжаева за финансирование ИГ* в размере 34 млн рублей. Согласно данным следствия, он проводил встречи с контрагентами, на которых получал денежные средства, предназначенные для помощи запрещенной в РФ организации.   

* Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация

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