Глава крупнейшего в РФ мусульманского издательства Эжаев осужден на 17 лет за финансирование ИГ*

По данным следствия Эжаев с 2012 года проводил встречи с контрагентами, о которых он получал деньги для финансирования террористов.

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Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев признал свою вину по делу о финансировании террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в РФ террористическая организация) на 34 миллиона рублей. Таким образом, Эжаев получил наказание в виде 17 лет лишения свободы.

«Асламбек Эжаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация финансирования террористической деятельности". Приговором Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», - сообщает Следственный комитет РФ у себя в Telegram.

По данным следствия, Эжаев с 2012 года не раз «проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования запрещенного "Исламского государства"*». По итогу обвиняемый перечислил террористам более 34 миллионов рублей. Асламбек Эжаев был арестован в Москве в апреле 2021 года.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия обладает сведениями, что США предпринимают попытки установить контакты с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют организацию «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.