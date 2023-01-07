В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Стамбуле задержали боевиков ИГИЛ*, планировавших теракт в новогоднюю ночь

Вероника Волосунова
17:36 07.01.2023
Подозреваемые готовили теракт 31 декабря. Они пытались скрыться от полиции,но правоохранительным органам удалось прострелить колеса автомобиля.
В Стамбуле задержали боевиков ИГИЛ*, планировавших теракт в новогоднюю ночь
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Турецкие правоохранительные органы задержали двоих предполагаемых членов террористической организации ИГИЛ*, которые готовили теракт в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в турецкой газете Sabah. 

Подозреваемых двое. Это граждане Узбекистана и Таджикистана. Они причисляли Турцию к числу «безбожных стран», поэтому 31 декабря, следуя инструкциям ИГИЛ* из Афганистана, они готовили в Стамбуле «кровавый» теракт, который по масштабу должен был напоминать произошедший несколько лет назад теракт в клубе «Рейна» в районе Ортакей.

Боевики пытались скрыться 31 декабря от следивших за ними стамбульских полицейских, но те прострелили колеса автомобиля. Затем предполагаемые члены ИГИЛ* были задержаны и арестованы.  

Подозреваемый из Таджикистана, эксперт по самодельной взрывчатке, находится под стражей. В отношении подозреваемого из Узбекистана начали процедуру депортации.

Ранее спецназ ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. В ходе обысков у обвиняемых изъяты средства связи, платежные инструменты, а также компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов терсообщества в боевых действиях в Сирии и на Украине.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 В стране и мире
Очередной тайник с боеприпасами обнаружили в Херсонской области
14:27 Армия
Видео
МО РФ: националисты выпустили свыше 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка
12:59 В стране и мире
Новый вариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» в РФ не зафиксирован
11:14 В стране и мире
Москва прошла пик похолодания в Рождественскую ночь
10:02 В стране и мире
Путин рассказал, какую роль играют церковные организации в поддержке воинов СВО
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.