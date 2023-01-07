В Стамбуле задержали боевиков ИГИЛ*, планировавших теракт в новогоднюю ночь

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Турецкие правоохранительные органы задержали двоих предполагаемых членов террористической организации ИГИЛ*, которые готовили теракт в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в турецкой газете Sabah.

Подозреваемых двое. Это граждане Узбекистана и Таджикистана. Они причисляли Турцию к числу «безбожных стран», поэтому 31 декабря, следуя инструкциям ИГИЛ* из Афганистана, они готовили в Стамбуле «кровавый» теракт, который по масштабу должен был напоминать произошедший несколько лет назад теракт в клубе «Рейна» в районе Ортакей.

Боевики пытались скрыться 31 декабря от следивших за ними стамбульских полицейских, но те прострелили колеса автомобиля. Затем предполагаемые члены ИГИЛ* были задержаны и арестованы.

Подозреваемый из Таджикистана, эксперт по самодельной взрывчатке, находится под стражей. В отношении подозреваемого из Узбекистана начали процедуру депортации.

Ранее спецназ ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. В ходе обысков у обвиняемых изъяты средства связи, платежные инструменты, а также компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов терсообщества в боевых действиях в Сирии и на Украине.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.