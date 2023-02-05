Минобороны: российские бойцы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходку «Акация» на Херсонском направлении

По данным российского оборонного ведомства, в районе Угледара и Новодаровки также уничтожено более 130 украинских боевиков из двух бригад.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что Вооруженные Силы РФ в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация» украинских боевиков во время контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении.

«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», - сообщил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские военнослужащие в районе Угледара и Новодаровки уничтожили свыше 130 украинских боевиков из двух бригад.

Ранее самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Министерство обороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.