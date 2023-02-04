Армия Опубликованы кадры самолета с вернувшимися из Украины российскими бойцами Сегодня, по данным российского оборонного ведомства, с территории Украины возвращены 63 российских бойца. © Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда" Читайте нас на: Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Соответствующие кадры публикует телеканал «Звезда». Напомним, сегодня, 3 февраля Министерство обороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Благодаря посредничеству руководства ОАЭ в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории». Ранее с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 50 российский военнослужащих. Их доставили на аэродром Чкаловский на самолете Ил-76. В Минобороны РФ подчеркнули, что в плену им грозила смертельная опасность. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика