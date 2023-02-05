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Взвод лейтенанта Хамова уничтожил более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов

00:00 05.02.2023
Рядовой Мурадалиев обнаружил вражескую ДРГ и, невзирая на ранение, смог прикрыть колонну подразделения морпехов, уничтожив семь боевиков. Экипаж лейтенанта Хамова уничтожил свыше 10 боевых машин с экипажами, сумев прорвать оборону националистов.
Взвод лейтенанта Хамова уничтожил более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.

© Минобороны России

Рядовой Сиражудин Мурадалиев, наводчик отделения морской пехоты

Рядовой Сиражудин Мурадалиев выполнял задачу по организации безопасного передвижения колонны подразделений морской пехоты.

Сиражудин при сопровождении колонны на бронетранспортере обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов. Она располагалась в прилегающей к дороге лесополосе. Об этом он оперативно доложил командиру

Националисты открыли по колонне огонь. БТР Сиражудина был подбит выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Тем не менее, получив контузию, Сиражудин Мурадалиев продолжил прикрытие колонны войск ВС РФ. Он переместился на фланг колонны и открыл огонь по позиции противника. Тем самым, колонна получила возможность набрать ход и выбраться из-под вражеского огня.

После рядовой Сиражудин Мурадалиев с выгодной позиции смог ликвидировать семь украинских националистов, предотвратив уничтожение техники ВС РФ. В бою морпех получил ранение, но смог оказать себе медпомощь, после этого продолжив вести огонь.

Благодаря смелости и мужеству рядового Сиражудина Мурадалиева удалось сорвать планы диверсантов по уничтожению колонны, которая своевременно прибыла в заданный район.

© Минобороны России

Лейтенант Муса Хамов

Танковый экипаж лейтенанта Мусы Хамова вел наступательные действия. Перед ним стояла задача освободить населенный пункт из-под контроля украинских боевиков.

Подразделение лейтенанта Хамова наступало с южных окраин населенного пункта. Ему удалось прорвать оборону, невзирая на сопротивление со стороны украинских националистов. Были уничтожены более 10 боевых машин с их экипажами.

Благодаря стремительному прорыву оборонительного рубежа танковым взводом лейтенанта Хамова в кратчайшие сроки был установлен контроль над населенным пунктом. В нем смогли закрепиться основные силы бригады.

Мужество и самоотверженность лейтенанта Мусы Хамова и профессионализм его взвода позволили преодолеть ожесточенное сопротивление националистов и прорвать их укрепленную оборону. Тем самым были созданы условия для наступательных действий ВС РФ.

Накануне в Минобороны рассказали о героизме командира автомобильного взвода гвардии старшего прапорщика Александра Богатырева и механика-водителя отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гвардии старшины Андрея Мотова.

Александр Богатырев эвакуировал попавшие под обстрел экипажи, отвез их в безопасное место, вовремя доставив матсредства и боеприпасы на передовые позиции. Андрей Мотов извлек раненых сослуживцев из-под обрушившегося от удара блиндажа.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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