Взвод лейтенанта Хамова уничтожил более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов

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Рядовой Сиражудин Мурадалиев, наводчик отделения морской пехоты

Рядовой Сиражудин Мурадалиев выполнял задачу по организации безопасного передвижения колонны подразделений морской пехоты.

Сиражудин при сопровождении колонны на бронетранспортере обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов. Она располагалась в прилегающей к дороге лесополосе. Об этом он оперативно доложил командиру

Националисты открыли по колонне огонь. БТР Сиражудина был подбит выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Тем не менее, получив контузию, Сиражудин Мурадалиев продолжил прикрытие колонны войск ВС РФ. Он переместился на фланг колонны и открыл огонь по позиции противника. Тем самым, колонна получила возможность набрать ход и выбраться из-под вражеского огня.

После рядовой Сиражудин Мурадалиев с выгодной позиции смог ликвидировать семь украинских националистов, предотвратив уничтожение техники ВС РФ. В бою морпех получил ранение, но смог оказать себе медпомощь, после этого продолжив вести огонь.

Благодаря смелости и мужеству рядового Сиражудина Мурадалиева удалось сорвать планы диверсантов по уничтожению колонны, которая своевременно прибыла в заданный район.