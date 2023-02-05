Взвод лейтенанта Хамова уничтожил более 10 боевых машин с экипажами при прорыве обороны националистов

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Лейтенант Муса Хамов
Танковый экипаж лейтенанта Мусы Хамова вел наступательные действия. Перед ним стояла задача освободить населенный пункт из-под контроля украинских боевиков.
Подразделение лейтенанта Хамова наступало с южных окраин населенного пункта. Ему удалось прорвать оборону, невзирая на сопротивление со стороны украинских националистов. Были уничтожены более 10 боевых машин с их экипажами.
Благодаря стремительному прорыву оборонительного рубежа танковым взводом лейтенанта Хамова в кратчайшие сроки был установлен контроль над населенным пунктом. В нем смогли закрепиться основные силы бригады.
Мужество и самоотверженность лейтенанта Мусы Хамова и профессионализм его взвода позволили преодолеть ожесточенное сопротивление националистов и прорвать их укрепленную оборону. Тем самым были созданы условия для наступательных действий ВС РФ.
Накануне в Минобороны рассказали о героизме командира автомобильного взвода гвардии старшего прапорщика Александра Богатырева и механика-водителя отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гвардии старшины Андрея Мотова.
Александр Богатырев эвакуировал попавшие под обстрел экипажи, отвез их в безопасное место, вовремя доставив матсредства и боеприпасы на передовые позиции. Андрей Мотов извлек раненых сослуживцев из-под обрушившегося от удара блиндажа.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.