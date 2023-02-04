Гвардии старший прапорщик доставил боеприпасы на позиции и спас раненых и технику

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Гвардии старший прапорщик Александр Богатырев, командир автомобильного взвода

Гвардии старший прапорщик Александр Богатырев в составе колоны доставлял материально-технические средства и боеприпасы российским подразделениям, которые держали оборону на передовых позициях. Александр скрытно провел колонну и доставил груз до замаскированного склада, невзирая на начавшийся артиллерийский обстрел позиций

При начале движения, в направлении тыловой базы в прямой видимости колонны началось наступление вражеских танков на взводный опорный пункт подразделения ВС РФ. Одна из боевых машин российских войск была подбита. Оперативно оценив обстановку, гвардии старший прапорщик Богатырев вывел колону в безопасное место, а сам отправился на помощь товарищам.

Несмотря на продолжавшийся массированный обстрел, Александр сумел эвакуировать экипажи, лично вынес на себе тяжело раненного военнослужащего, не способного самостоятельно покинуть машину. Доставив раненых в безопасное место, Александр вернулся на позиции и эвакуировал технику на территорию опорного пункта.

Материальные средства и боеприпасы были в срок доставлены до передовых позиций благодаря смелости и профессионализму гвардии старшего прапорщика Александра Богатырева. Также были спасены жизни экипажа БМП и сохранена матчасть подчиненного автомобильного взвода.