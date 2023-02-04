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Гвардии старший прапорщик доставил боеприпасы на позиции и спас раненых и технику

00:00 04.02.2023
Гвардии старший прапорщик Богатырев эвакуировал попавшие под обстрел экипажи, доставил их в безопасное место, вовремя доставив матсредства и боеприпасы на передовые позиции. Гвардии старшина Мотов извлек из-под обрушившегося от удара блиндажа раненых сослуживцев.
Гвардии старший прапорщик доставил боеприпасы на позиции и спас раненых и технику
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество, решительность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии старший прапорщик Александр Богатырев, командир автомобильного взвода

Гвардии старший прапорщик Александр Богатырев в составе колоны доставлял материально-технические средства и боеприпасы российским подразделениям, которые держали оборону на передовых позициях. Александр скрытно провел колонну и доставил груз до замаскированного склада, невзирая на начавшийся артиллерийский обстрел позиций

При начале движения, в направлении тыловой базы в прямой видимости колонны началось наступление вражеских танков на взводный опорный пункт подразделения ВС РФ. Одна из боевых машин российских войск была подбита. Оперативно оценив обстановку, гвардии старший прапорщик Богатырев вывел колону в безопасное место, а сам отправился на помощь товарищам.

Несмотря на продолжавшийся массированный обстрел, Александр сумел эвакуировать экипажи, лично вынес на себе тяжело раненного военнослужащего, не способного самостоятельно покинуть машину. Доставив раненых в безопасное место, Александр вернулся на позиции и эвакуировал технику на территорию опорного пункта.

Материальные средства и боеприпасы были в срок доставлены до передовых позиций благодаря смелости и профессионализму гвардии старшего прапорщика Александра Богатырева. Также были спасены жизни экипажа БМП и сохранена матчасть подчиненного автомобильного взвода.

© Минобороны России

Гвардии старшина Андрей Мотов, механик-водитель отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского взвода

Во время наступательных действий артиллерийская батарея, в которой действовал механик-водитель гвардии старшина Андрей Мотов, попала под ответный артобстрел. Андрей укрыл и замаскировал машину. После он обнаружил, что один из снарядов противника попал в блиндаж взводного опорного пункта, обрушив часть перекрытий.

На машине гвардии старшина Мотов оперативно выдвинулся к опорному пункту. Под продолжавшимся обстрелом с помощью тросов Андрей освободил выход из разрушенного укрытия и лично эвакуировал получивших легкие ранения товарищей в медицинское подразделение. Мужество и решительность гвардии старшины Андрея Мотова помогли спасти военнослужащим жизнь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подвигах гвардии капитана Игоря Котенева и старшего сержанта Виталия Сотникова. Дивизион под командованием Игоря Котенева подавил огнем артиллерию националистов. Также им удалось вывести из засады российских десантников, уничтожив огневые средства врага.

Расчет старшего сержанта Виталия Сотникова оперативно получил координаты скопления живой силы и техники противника, по которому был открыт огонь. Также расчету под командованием Виталия Сотникова удалось уничтожить пять единиц техники и до 25 украинских националистов.

Также в военном ведомстве отметили подвиг командира отделения сержанта Антона Теплова. В одном из населенных пунктов он заметил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Сержант Теплов, сориентировавшись в ситуации, огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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