Гвардии старший прапорщик доставил боеприпасы на позиции и спас раненых и технику

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Гвардии старшина Андрей Мотов, механик-водитель отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского взвода
Во время наступательных действий артиллерийская батарея, в которой действовал механик-водитель гвардии старшина Андрей Мотов, попала под ответный артобстрел. Андрей укрыл и замаскировал машину. После он обнаружил, что один из снарядов противника попал в блиндаж взводного опорного пункта, обрушив часть перекрытий.
На машине гвардии старшина Мотов оперативно выдвинулся к опорному пункту. Под продолжавшимся обстрелом с помощью тросов Андрей освободил выход из разрушенного укрытия и лично эвакуировал получивших легкие ранения товарищей в медицинское подразделение. Мужество и решительность гвардии старшины Андрея Мотова помогли спасти военнослужащим жизнь.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о подвигах гвардии капитана Игоря Котенева и старшего сержанта Виталия Сотникова. Дивизион под командованием Игоря Котенева подавил огнем артиллерию националистов. Также им удалось вывести из засады российских десантников, уничтожив огневые средства врага.
Расчет старшего сержанта Виталия Сотникова оперативно получил координаты скопления живой силы и техники противника, по которому был открыт огонь. Также расчету под командованием Виталия Сотникова удалось уничтожить пять единиц техники и до 25 украинских националистов.
Также в военном ведомстве отметили подвиг командира отделения сержанта Антона Теплова. В одном из населенных пунктов он заметил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Сержант Теплов, сориентировавшись в ситуации, огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.