Российский боец связался с женой по видеосвязи в первые минуты прибытия домой

По словам военнослужащего, ему предстоит реабилитация в медучреждении, после чего он сможет увидеться с родными.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ



По прибытии в Россию после освобождения из украинского плена российский военнослужащий прямо из самолета позвонил по видеосвязи своей супруге. В беседе с женщиной боец сказал, что сейчас ему предстоит реабилитация в медучреждении, после чего он сможет увидеться с родными дома.

«Я тебя очень люблю, всем привет передавай. Спасибо тебе, что ты беспокоилась за меня», - говорит военнослужащий.

Также еще один российский боец после приземления на аэродроме Чкаловский позвонил своей маме и поделился с ней эмоциями от прибытия на Родину.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Благодаря посредничеству руководства ОАЭ в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.