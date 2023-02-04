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МО РФ: в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих

10:42 04.02.2023
Благодаря посредничеству руководства ОАЭ в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории».
МО РФ: в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В результате сложного переговорного процесса 63 российских военнослужащих, попавших в плен, были возвращены с территории Украины, подконтрольной киевскому режиму. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Среди освобожденных военнослужащих имеются лица «чувствительной категории». Их обмен стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Все возвращенные военнослужащие уже находятся на территории России. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим дали возможность связаться с родными.

В январе этого года с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 50 российский военнослужащих. Их доставили на аэродром Чкаловский на самолете Ил-76. В Минобороны РФ подчеркнули, что в плену им грозила смертельная опасность.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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