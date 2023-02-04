Освобожденный российский боец поделился эмоциями с мамой после возвращения на Родину

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Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий сразу после возвращения домой позвонил маме, чтобы поделиться эмоциями от прибытия на Родину. В разговоре он отметил, что самолет успешно приземлился в Москве, и каждый боец остался цел.

«Мы в России, все здорово. Я в Москве, мама. Я прилетел, мы дома. Мы добрались, мы выжили. Все живы, руки, ноги на месте. У меня нет слов», - говорит боец.

Напомним, самолет с освобожденными российскими бойцами приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский вечером 4 февраля. Министерство обороны России сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Благодаря посредничеству руководства ОАЭ в состав группы освобожденных вошли лица «чувствительной категории».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.