Эксперт Кнутов раскрыл, почему ВС США не сбивают китайский разведывательный зонд

Он объяснил, что у Вашингтона может не быть нужных технических средств, в таком случае их создание может занять несколько месяцев.

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Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему США не сбивают китайский разведывательный зонд над своей территорией и какие данные может получить разведка КНР с помощью этого зонда. Он рассказал, что у Вашингтона скорее всего не хватает необходимых технических средств, чтобы избавиться от воздушного шара.

«Сбить такой шар при наличии определенных технических средств несложно, это говорит о том, что у США есть некоторые проблемы с этим», - считает Кнутов.

Радиопрозрачная оболочка этого шара и большая скорость не позволяют зенитным ракетным комплексам Patriot его увидеть, подчеркнул эксперт. Также его не видят прицелы американских истребителей, способных сбить цель с более низких высот. Истребителей же, которые летают на достаточно большой высоте, в Соединенных Штатах скорее всего, нет.

Также Кнутов рассказал, какие данные, по его мнению, можно было получить при помощи аэростата.

«С такой высоты можно записать радиокартину о большом количестве военных объектов на территории США. Если там стоит оптика мощная, она также позволяет - ну, естественно, в хорошую погоду, хотя есть сейчас оптические средства, которые позволяют видеть через облака - вести фотографирование этих объектов», - объяснил он.

Эксперт также ответил на вопрос о том, как долго могут продолжаться полеты аэростатов на территорию США. По его словам, чтобы придумать способ избавиться от них, американцам потребуется несколько месяцев.

Напомним, сообщение о разведывательном воздушном шаре КНР появилось в пятницу 3 февраля. Пентагон объяснил, что зонд не представляет угрозы и что сбивать его рискованно, поэтому пока за ним просто наблюдают военные.