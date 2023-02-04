Американский полковник признал, что Россия отвечает на угрозу, которая была предназначена для разрушения ее самой.

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Россия будет продолжать специальную военную операцию до полной капитуляции украинских боевиков, являющихся в угрозой ее безопасности из-за оказанной военной поддержки странами Запада. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на Youtube.

«Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России», — отметил Макгрегор.

Эксперт также добавил, что решение о демилитаризации украинских националистов было принято Россией еще в начале СВО. Напомним, главными целями проведения специальной военной операции президент России назвал защиту мирного населения и РФ.

Ранее американский полковник увидел угрозу исчезновения Украины. По его словам, она заключается в демографическом кризисе, с которым столкнулась Украина. В стране осталось от 18 до 22 млн человек. Он также отметил, что в США все знают, что Киев проигрывает.

Полковник также рассказывал о панике и потерях среди украинских боевиков в связи с наступлением России, в том числе речь шла о казнях дезертиров, предательстве офицеров и нежелании украинских националистов идти на передовую.