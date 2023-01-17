Экс-советник Пентагона заявил о потерях и панике среди украинских боевиков из-за наступления России

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что украинские националисты столкнулись с большими потерями и пребывают в панике из-за активного наступления Российской Армии в ходе спецоперации. Об этом авторитетный военный эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Украинские врачи и медсестры перегружены из-за количества поступающих раненых, из-за необходимости вытаскивать их с поля боя. И вот, наконец, есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. <…> Они идут вперед, попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили», — процитировало РИА Новости военного эксперта.

По данным американского военного, известны факты сдачи украинских военнослужащих в плен и бегства с передовой - дезертиров ловит и казнит «киевская тайная полиция». По мнению эксперта, Киев «бездумно посылает на смерть призывников, чтобы доказать Вашингтону, Брюсселю и НАТО, что их деньги тратятся не зря».