Один из снарядов РСЗО «Град» украинских боевиков попал в донецкую АЗС

Снаряд упал рядом с колонками, осколки разлетелись повсюду. К счастью, взрыва и пожара на АЗС не произошло.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В результате утреннего артиллерийского обстрела по Киевскому району серьезно пострадала одна из автозаправочных станций.

Снаряд РСЗО «Град» калибра 122 мм упал рядом с колонками. Из-за разлетевшихся в стороны осколков донецкая АЗС оказалась практически разрушена. Только по счастливой случайности здесь не произошли взрыв и пожар. Экстренные службы сейчас разбирают завалы.

Напомним, в первой половине дня 4 февраля украинские боевики обстреляли два района Донецка - Кировский и Куйбышевский. Они выпустили шесть снарядов «натовского» калибра. Затем обстрелы по жилым кварталам продолжились. Под прицелом гаубиц и РСЗО оказались еще Киевский и Петровский районы города. Два снаряда попали в жилые дома, еще один неразорвавшийся упал на середину проезжей части.

Ранее в результате обстрела украинскими боевиками ЛНР погибла 10-месячная девочка. Когда прогремел взрыв, она была у матери на руках. Осколки полетели в их сторону, ребенок не выдержал полученных травм.