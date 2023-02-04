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После обстрела боевиков в ЛНР погибла 10-месячная девочка

Анастасия Бобылева
08:37 04.02.2023
Малышка находилась на руках у матери, когда прогремел взрыв. Младенца отбросило к стене.
После обстрела боевиков в ЛНР погибла 10-месячная девочка
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В результате обстрела города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибла 10-месячная девочка. Ее мать рассказала, как это произошло.

«Дочку убило, а я тут, в больнице», - поделилась она с РИА Новости.

Девочка находилась у нее на руках, когда прогремел взрыв. Бабушка погибшего ребенка вспоминает: малышку отбросило к стене, и она лежала на осколках. Когда бабушка подняла ее, у девочки было сильное кровотечение.

Вероятно, осколки попали в мать и дочь, когда те стояли у окна. Для ребенка нанесенные травмы оказались слишком сильными.

Регулярные обстрелы населенных пунктов ЛНР украинскими националистами приводят к гибели мирных жителей. Недавно после удара по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек, еще 24 были ранены.

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