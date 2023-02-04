Минобороны: подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что во время наступления на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, российские бойцы уничтожили до 60 украинских боевиков. Также известно об уничтоженной боевой технике противника.
«В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица “МСТА-Б”, самоходная гаубица “Акация” и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”», - отметил представитель российского оборонного ведомства на брифинге.
Вместе с тем Конашенков добавил, что российские бойцы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Краматорском и Угледаром.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что в результате сложного переговорного процесса 63 российских военнослужащих, попавших в плен, были возвращены с территории Украины, подконтрольной киевскому режиму.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.