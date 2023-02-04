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Минобороны: подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции на Донецком направлении

14:41 04.02.2023
Как отметили в военном ведомстве, российские военнослужащие, в частности, уничтожили до 60 украинских боевиков.
Минобороны: подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, "ТРК Звезда"
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что во время наступления на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, российские бойцы уничтожили до 60 украинских боевиков. Также известно об уничтоженной боевой технике противника.

«В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица “МСТА-Б”, самоходная гаубица “Акация” и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”», - отметил представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Вместе с тем Конашенков добавил, что российские бойцы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Краматорском и Угледаром.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что в результате сложного переговорного процесса 63 российских военнослужащих, попавших в плен, были возвращены с территории Украины, подконтрольной киевскому режиму.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.
 

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