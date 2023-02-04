МО РФ: под Краматорском и Угледаром уничтожены два украинских склада боеприпасов

Также в ДНР были уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

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На Донецком направлении российские Вооруженные силы уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск и Угледар в Донецкой Народной республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также в ДНР были уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. Поражение было произведено в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка.

Артиллеристы на данном направлении за стуки уничтожили до 60 украинских боевиков, три бронемашины, четыре автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и «Акация», а также реактивную систему залпового огня «Град».

Ранее российские войска впервые с начала специальной военной операции уничтожили норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Он располагался в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов