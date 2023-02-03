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NZZ: ЦРУ предлагало Украине отдать России 20% территории в обмен на мир

Игнат Далакян
08:07 03.02.2023
Сообщается, что президент США Джо Байден принял решение поставить Киеву танки Abrams после провала миссии главы ЦРУ.
NZZ: ЦРУ предлагало Украине отдать России 20% территории в обмен на мир
© Фото: Jana Cavojska, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава ЦРУ Соединенных Штатов Уильям Бернс предлагал официальному Киеву передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения.

Как пишет издание NZZ, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, американский президент Джо Байден в середине января поручил главе Центрального разведывательного управления США обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. Такой вариант развития событий отвергли обе стороны, как передает газета.

Сообщается, что только после провала миссии главы ЦРУ, президент США принял решение поставить Киеву танки Abrams.

Ранее Соединенные Штаты предупредили Украину о необходимости отчитаться за предоставленную помощь со стороны США. Вопрос расходования Киевом финансовой помощи США обострился на фоне роста негативного отношения американских граждан в поддержке Украины.

До этого советник главы украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что от западных стран поступали сигналы о сдаче территорий Украины. Согласно его словам, Запад также предлагал прекращения огня и заморозку конфликта.

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