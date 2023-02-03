Дивизион гвардии капитана Котенева подавил позиции врага, что помогло десантникам выйти из засады

© Минобороны России
Старший сержант Виталий Сотников, командир орудия
Расчет орудия под командованием старшего сержанта Виталия Сотникова поддерживал подразделения российских войск при обороне освобожденного от украинских боевиков населенного пункта.
Старший сержант Сотников в кратчайшие сроки принимал решение по нанесению огневого поражения по скоплению живой силы и техники противника. Такое скопление было обнаружено благодаря полученным с беспилотного летательного аппарата данным. Противник готовился к наступлению на позиции российских войск. Координаты места вражеского скопления были незамедлительно переданы расчету Виталия Сотникова.
Артиллерийский расчет под умелым руководством старшего сержанта Сотникова уничтожил три единицы техники украинских националистов и до десяти человек личного состава, засевших в лесополосе перед наступлением. После выполнения огневой задачи командир орудия вывел расчет из-под артиллерийского обстрела на безопасное удаление и снова открыл огонь по уже перешедшему в наступление врагу. Точным огнем расчет уничтожил два бронетранспортера и до 15 человек.
Благодаря профессиональным действиям старшего сержанта Виталия Сотникова и слаженной работе его расчета подразделения ВС РФ отразили наступление украинских националистов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, чем отличились в боях механик-водитель БМП-3 подразделения морской пехоты рядовой Константин Богатырев и начальник зенитного ракетного расчета Данил Евсюгин.
БМП рядового Богатырева обеспечивала прикрытие подразделениям морской пехоты ВС РФ, осуществлявших штурм позиций националистов. Расчет гвардии старшего лейтенанта Евсюгина оперативно уничтожил двумя ракетами воздушные цели противника.
Также кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков были уничтожены российскими артиллеристами. Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Юрий Гавшин поддерживал артиллерией российских мотострелков. Командир артиллерийского орудия гвардии сержант Артем Томилов эвакуировал в безопасное место раненых и технику. После он вернулся на позиции и продолжил артобстрелы, уничтожив пулеметный расчет украинских боевиков и бронеавтомобиль.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.