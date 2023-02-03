Дивизион гвардии капитана Котенева подавил позиции врага, что помогло десантникам выйти из засады

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Гвардии капитан Игорь Котенев

Во время обороны артиллерийское подразделение под командованием гвардии капитана Игоря Котенева меняло огневые позиции. Дивизион на марше попал под массированный вражеский огонь. Гвардии капитан Котенев вывел из-под огня дивизион, быстро сориентировавшись на местности, умело используя ее рельеф.

Игорь оперативно организовал нанесение ударов по позициям выявленных огневых средств националистов, так как понимал, что они направят огонь на обороняющиеся подразделения ВС РФ, оставшиеся на опорном пункте. Приняв решение, он подавил позиции артиллерии националистов. После этого продолжил марш в заданный район. Достигнув его, гвардии капитан Котенев продолжил выполнение поставленной задачи и по артподдержке российских подразделений.

Несколькими днями позднее, выполняя задачу в еще одном районе, Игорь получил информацию о попадании в засаду одного из десантных подразделений. Он узнал координаты позиций производящей обстрел артиллерии противника.

Произведя расчеты, гвардии капитан Игорь Котенев точным ударом подавил огневые средства противника. Благодаря этому попавшее в засаду подразделение уничтожило украинских националистов и продолжило выполнение поставленной задачи.