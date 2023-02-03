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Дивизион гвардии капитана Котенева подавил позиции врага, что помогло десантникам выйти из засады

00:20 03.02.2023
Дивизион подавил огнем артиллерию националистов. Также ему удалось вывести из засады российских десантников, уничтожив огневые средства врага. Расчет старшего сержанта Сотникова оперативно получил координаты скопления живой силы и техники противника, по которому был открыт огонь.
Дивизион гвардии капитана Котенева подавил позиции врага, что помогло десантникам выйти из засады
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявляющих мужество, решительность и героизм в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии капитан Игорь Котенев

Во время обороны артиллерийское подразделение под командованием гвардии капитана Игоря Котенева меняло огневые позиции. Дивизион на марше попал под массированный вражеский огонь. Гвардии капитан Котенев вывел из-под огня дивизион, быстро сориентировавшись на местности, умело используя ее рельеф.

Игорь оперативно организовал нанесение ударов по позициям выявленных огневых средств националистов, так как понимал, что они направят огонь на обороняющиеся подразделения ВС РФ, оставшиеся на опорном пункте. Приняв решение, он подавил позиции артиллерии националистов. После этого  продолжил марш в заданный район. Достигнув его, гвардии капитан Котенев продолжил выполнение поставленной задачи и по артподдержке российских подразделений.

Несколькими днями позднее, выполняя задачу в еще одном районе, Игорь получил информацию о попадании в засаду одного из десантных подразделений. Он узнал координаты позиций производящей обстрел артиллерии противника.

Произведя расчеты, гвардии капитан Игорь Котенев точным ударом подавил огневые средства противника. Благодаря этому попавшее в засаду подразделение уничтожило украинских националистов и продолжило выполнение поставленной задачи.

© Минобороны России

Старший сержант Виталий Сотников, командир орудия

Расчет орудия под командованием старшего сержанта Виталия Сотникова поддерживал подразделения российских войск при обороне освобожденного от украинских боевиков населенного пункта.

Старший сержант Сотников в кратчайшие сроки принимал решение по нанесению огневого поражения по скоплению живой силы и техники противника. Такое скопление было обнаружено благодаря полученным с беспилотного летательного аппарата данным. Противник готовился к наступлению на позиции российских войск. Координаты места вражеского скопления были незамедлительно переданы расчету Виталия Сотникова.

Артиллерийский расчет под умелым руководством старшего сержанта Сотникова уничтожил три единицы техники украинских националистов и до десяти человек личного состава, засевших в лесополосе перед наступлением. После выполнения огневой задачи командир орудия вывел расчет из-под артиллерийского обстрела на безопасное удаление и снова открыл огонь по уже перешедшему в наступление врагу. Точным огнем расчет уничтожил два бронетранспортера и до 15 человек.

Благодаря профессиональным действиям старшего сержанта Виталия Сотникова и слаженной работе его расчета подразделения ВС РФ отразили наступление украинских националистов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, чем отличились в боях механик-водитель БМП-3 подразделения морской пехоты рядовой Константин Богатырев и начальник зенитного ракетного расчета Данил Евсюгин.

БМП рядового Богатырева обеспечивала прикрытие подразделениям морской пехоты ВС РФ, осуществлявших штурм позиций националистов. Расчет гвардии старшего лейтенанта Евсюгина оперативно уничтожил двумя ракетами воздушные цели противника.

Также кочующий миномет, БМП и свыше 10 украинских боевиков были уничтожены российскими артиллеристами. Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Юрий Гавшин поддерживал артиллерией российских мотострелков. Командир артиллерийского орудия гвардии сержант Артем Томилов эвакуировал в безопасное место раненых и технику. После он вернулся на позиции и продолжил артобстрелы, уничтожив пулеметный расчет украинских боевиков и бронеавтомобиль.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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