Старший сержант вывел из-под обстрела БМП и разгромил националистов

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Сержант Антон Теплов, командир отделения

Сержант Антон Теплов со своим отделением выполнял задачи в интересах батальонной тактической группы российских десантников во время специальной военной операции.

В районе одного из населенных пунктов при совершении марша в составе подразделения сержант Теплов обнаружил движущуюся боевую машину пехоты националистов. Без промедления он оценил сложившуюся обстановку. Затем огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника.

Профессионализм сержанта Антона Теплова позволил предотвратить атаку противника на российских военнослужащих. В результате колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь.