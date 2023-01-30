Старший сержант вывел из-под обстрела БМП и разгромил националистов
Отделение Антона Теплова сумело своевременно предотвратить нападение со стороны националистов, экипаж Булата Намжилова уничтожил боевую машину пехоты и большое количество живой силы украинских боевиков.
© Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Сержант Теплов и старший сержант Намжилов проявили смелость, мастерство и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.