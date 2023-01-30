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Старший сержант вывел из-под обстрела БМП и разгромил националистов

00:00 30.01.2023
Отделение Антона Теплова сумело своевременно предотвратить нападение со стороны националистов, экипаж Булата Намжилова уничтожил боевую машину пехоты и большое количество живой силы украинских боевиков.
Старший сержант вывел из-под обстрела БМП и разгромил националистов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Сержант Теплов и старший сержант Намжилов проявили смелость, мастерство и высокий профессионализм при выполнении боевых задач.

© Минобороны России

Сержант Антон Теплов, командир отделения

Сержант Антон Теплов со своим отделением выполнял задачи в интересах батальонной тактической группы российских десантников во время специальной военной операции.

В районе одного из населенных пунктов при совершении марша в составе подразделения сержант Теплов обнаружил движущуюся боевую машину пехоты националистов. Без промедления он оценил сложившуюся обстановку. Затем огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника.

Профессионализм сержанта Антона Теплова позволил предотвратить атаку противника на российских военнослужащих. В результате колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь.

© Минобороны России

Старший сержант Булат Намжилов

В составе реактивного артиллерийского взвода старший сержант Булат Намжилов выполнял боевые задачи по вытеснению подразделений украинских националистов с занимаемых позиций.

Экипажем Булата Намжилова прицельными ударами по позициям боевиков была уничтожена боевая машина пехоты и большое количество их живой силы. Во время боя боевая машина Булата Намжилова подверглась ответному огню артиллерии противника. Умело маневрируя на сложном участке местности, Булату удалось вывести технику в безопасное место и продолжить бой.

Точные удары экипажа Булата Намжилова позволили наступающим российским военнослужащим разгромить вооруженных националистов и развить наступление.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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