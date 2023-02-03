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Пентагон рассказал о китайском разведывательном зонде над территорией США

Анастасия Бобылева
08:08 03.02.2023
Его отслеживают американские военные.
Пентагон рассказал о китайском разведывательном зонде над территорией США
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Над территорией Соединенных Штатов обнаружили разведывательный аэростат, предположительно принадлежащий Китаю. NBC сообщает, что его отслеживают военные США.

«Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», - цитирует телеканал пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Воздушный шар находится достаточно высоко, так он не представляет угрозы для гражданского населения. Райдер пояснил, что сбивать его рискованно и этот риск не оправдывает себя, поэтому пока за аэростатом просто наблюдают.

В Пентагоне уверены, что зонд принадлежит КНР, и в американское посольство в Пекине уже отправили сообщение по этому поводу. Китайская сторона пока не давала никаких заявлений.

Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду и достиг штата Монтана. О произошедшем уже доложили американскому президенту Джо Байдену.

Ранее в МИД Китая заявили, что борьба с гегемонией США является главным успехом китайской дипломатии в ушедшем году. Пекин считает, что смог «нанести мощный удар по зазнайству антикитайских элементов США и сепаратистам».

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