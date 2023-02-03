В Кремле прокомментировали решение США о поставках Украине дальнобойных снарядов

Президент РФ во время визита в Волгоград заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны Запада угрозы.

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После заявления министерства обороны США о передаче Украине дальнобойных ракет в Кремле напомнили, что необходимо помнить, о чем говорил президент России Владимир Путин в Волгограде. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, во время открытия праздничного концерта в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград президент РФ заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы. По его словам, применением бронетехники дело не ограничится.

Позднее Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства, отметив, что российская сторона будет более полно задействовать имеющийся потенциал в ходе специальной военной операции на Украине.