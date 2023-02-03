В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле прокомментировали решение США о поставках Украине дальнобойных снарядов

Елизавета Потейчук
21:54 03.02.2023
Президент РФ во время визита в Волгоград заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны Запада угрозы.
В Кремле прокомментировали решение США о поставках Украине дальнобойных снарядов
© Фото: Михаил Климентьев РИА Новости
Читайте нас на:

После заявления министерства обороны США о передаче Украине дальнобойных ракет в Кремле напомнили, что необходимо помнить, о чем говорил президент России Владимир Путин в Волгограде. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, во время открытия праздничного концерта в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград президент РФ заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы. По его словам, применением бронетехники дело не ограничится.

Позднее Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства, отметив, что российская сторона будет более полно задействовать имеющийся потенциал в ходе специальной военной операции на Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
21:23 В стране и мире
В Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме
20:41 В стране и мире
Bloomberg: в новом пакете помощи Украине на $2,2 млрд США передадут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
16:50 В стране и мире
WWD: умер французский модельер Пако Рабан
15:03 Армия
МО РФ: российские войска впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.