Глава государства подчеркнул, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы.

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Президент России Владимир Путин предупредил агрессивно настроенные западные элиты, что в случае современной войны с РФ применением бронетехники дело не закончится.

«Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится», - сказал он, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Путин заявил, что нашей стране вновь угрожают немецкими танками, воюя руками бандеровцев. В данном случае речь идет о германских танках Leopard, которые страны Запада поставляют официальному Киеву. Глава государства также отметил, что у России много друзей и союзников, в том числе на американском континенте.

Ранее Путин прибыл на Мамаев курган, возложил цветы в Зале славы мемориального комплекса и преклонил колено перед Вечным огнем.

Ранее сообщалось, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешит реэкспорт своих танков другим странам. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.