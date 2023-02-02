Путин: современная война с Россией будет совсем другой, применением бронетехники дело не закончится
Президент России Владимир Путин предупредил агрессивно настроенные западные элиты, что в случае современной войны с РФ применением бронетехники дело не закончится.
«Современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится», - сказал он, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Путин заявил, что нашей стране вновь угрожают немецкими танками, воюя руками бандеровцев. В данном случае речь идет о германских танках Leopard, которые страны Запада поставляют официальному Киеву. Глава государства также отметил, что у России много друзей и союзников, в том числе на американском континенте.
Ранее Путин прибыл на Мамаев курган, возложил цветы в Зале славы мемориального комплекса и преклонил колено перед Вечным огнем.
Ранее сообщалось, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешит реэкспорт своих танков другим странам. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.