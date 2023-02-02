В Кремле разъяснили слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Президент РФ в ходе праздничного концерта в честь годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что Москве есть чем ответить на поставки оружия Киеву.

© Фото: ТРК "Звезда"

Российская сторона будет более полно задействовать имеющийся потенциал в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что Москве есть чем ответить на поставки оружия Киеву.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, во время открытия праздничного концерта в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград президент РФ заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы. По его словам, применением бронетехники дело не закончится.