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В Кремле разъяснили слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Елизавета Потейчук
18:40 02.02.2023
Президент РФ в ходе праздничного концерта в честь годовщины победы в Сталинградской битве заявил, что Москве есть чем ответить на поставки оружия Киеву.
В Кремле разъяснили слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российская сторона будет более полно задействовать имеющийся потенциал в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что Москве есть чем ответить на поставки оружия Киеву.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, во время открытия праздничного концерта в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград президент РФ заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы. По его словам, применением бронетехники дело не закончится.

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