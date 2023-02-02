По рассказу украинского военнослужащего, обучение в Британии продлилось 21 день.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Группа украинских боевиков, которая прошла боевую подготовку на военно-учебной базе Воркоп в Британии, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал пленный участник этих событий военнослужащий украинской армии Артем Коваленко.

«Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами», - цитирует РИА Новости сказал пленного.

По рассказу Коваленко, в Британии он прошел курс молодого бойца. Там его обучили стрельбе, медицине, военному праву и базовым военным вещам, таким как штурм окопов, зданий, городов.

Украинский военнослужащий был призван по повестке из военкомата. В июне попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, затем был направлен в Британию через неделю. Подготовка в Великобритании продлилась 21 день.

После обучения Коваленко вместе со своей группой вернулись в Житомир. После прохождения боевого слаживания в рамках 25-й бригады, они направились в Волынскую область.

Как рассказывает Коваленко, затем они прибыли на туристическую базу Святогорска, где пробыли четыре дня и выехали на позиции.

«У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя - и мы сдались», - подытожил Коваленко.

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