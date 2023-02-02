Командир батареи гаубицы «Мста-С» рассказал, как уничтожил десятки иностранных наемников

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Для артиллеристов Западного военного округа уже стало обыденным делом уничтожать значительное скопление живой силы противника. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» не позволяют ему перебрасывать резервы, помогают продвижению Сухопутных войск ВС РФ. Один из российских военнослужащих был представлен к медали Жукова.

Он рассказал, что его подчиненные точными выстрелами уничтожили десятки иностранных наемников. В беседе со «Звездой» он отметил, что об этом им стало известно уже позже.

«Для нас это дело - обыденное. Мы получили задачу, выехали на огневую позицию, своевременно навелись, зарядились. Показали высокий темп огня. Вследствие чего было поражено большое количество живой силы противника. Насколько мы потом уже узнали, это были западные наемники», - сообщил командир батареи с позывным Кама.

В зоне проведения спецоперации самоходные гаубицы «Мста-С» поддерживают огнем наступление Сухопутных войск ВС РФ на всех направлениях. Их главной задачей является уничтожение огневых точек и замаскированных укрепленных позиций украинских националистов.