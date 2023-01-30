Спорт Спорт Спорт

Глава ОКР Поздняков считает, что бойкот Олимпиады негативно отразится на развитии спорта в РФ

Вероника Волосунова
18:57 30.01.2023
По его словам, такое решение окажет негативное влияние на развитие спорта в РФ. В результате страна окажется в изоляции минимум на два олимпийских цикла.
Глава ОКР Поздняков считает, что бойкот Олимпиады негативно отразится на развитии спорта в РФ
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Бойкот Олимпиады 2024 года в Париже может оказать негативный эффект на развитие спорта в РФ и в результате привести к изоляции российских спортсменов на Олимпийских играх минимум на восемь лет. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш - это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», - следует из сообщения Позднякова в его Telegram-канале.

Поздняков добавил, что изоляция спортсменов приведет к тому, что флага и гимна РФ не будет на всех конкурентных международных соревнованиях в течение следующих восьми лет.

«Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», - добавил глава ОКР.

Ранее 25 января стало известно, что исполком МОК выступил за возвращение спортсменов России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях. Однако при двух условиях - только в нейтральном статусе и без спортсменов, которые активно поддерживали спецоперацию на Украине.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Мнение и действия международных федераций разделились - одни последовали рекомендациям, другие допустили атлетов в нейтральном статусе. Например, Международная шахматная федерация воздержалась от дисквалификации российских спортсменов на турнирах. Идею поддержали только Германия и Украина, остальные 15 стран заявили, что не видят необходимости в исключении русских из соревнований под нейтральным флагом. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 В стране и мире
Видео
Захарова назвала украинское «свободолюбие» инструментом в руках Запада
15:44 Армия
Видео
МО РФ: в Лисичанске обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов
14:46 В стране и мире
Видео
Тайник с боеприпасами обнаружили на заброшенной ферме в Мелитополе
14:21 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:05 В стране и мире
В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.