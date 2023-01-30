Глава ОКР Поздняков считает, что бойкот Олимпиады негативно отразится на развитии спорта в РФ

По его словам, такое решение окажет негативное влияние на развитие спорта в РФ. В результате страна окажется в изоляции минимум на два олимпийских цикла.

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Бойкот Олимпиады 2024 года в Париже может оказать негативный эффект на развитие спорта в РФ и в результате привести к изоляции российских спортсменов на Олимпийских играх минимум на восемь лет. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш - это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла», - следует из сообщения Позднякова в его Telegram-канале.

Поздняков добавил, что изоляция спортсменов приведет к тому, что флага и гимна РФ не будет на всех конкурентных международных соревнованиях в течение следующих восьми лет.

«Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты. При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», - добавил глава ОКР.

Ранее 25 января стало известно, что исполком МОК выступил за возвращение спортсменов России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях. Однако при двух условиях - только в нейтральном статусе и без спортсменов, которые активно поддерживали спецоперацию на Украине.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Мнение и действия международных федераций разделились - одни последовали рекомендациям, другие допустили атлетов в нейтральном статусе. Например, Международная шахматная федерация воздержалась от дисквалификации российских спортсменов на турнирах. Идею поддержали только Германия и Украина, остальные 15 стран заявили, что не видят необходимости в исключении русских из соревнований под нейтральным флагом.