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В МОК сообщили, что не обсуждают допуск россиян под национальным флагом

Вероника Волосунова
22:45 31.01.2023
В олимпийском комитете добавили, что санкции были подтверждены на саммите 9 декабря 2022 года и отменять их не планируется.
В МОК сообщили, что не обсуждают допуск россиян под национальным флагом
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В Международном олимпийском комитете заявили, что не планируют обсуждать решение о запрете российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом. Так в МОК ответили на заявления главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«Санкции против российских и белорусских государств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или любая другая идентификация этих стран не будут демонстрироваться на каком-либо спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», - следует из сообщения МОК в Twitter.

Ранее 25 января исполком МОК поднял вопрос о возвращении спортсменов России и Белоруссии к участию в международных турнирах при соблюдении двух условий - под нейтральным флагом и если спортсмены не выступали за поддержку спецоперации на Украине.

Поздняков считает, что российские спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях на равных со всеми условиями, в том числе речь идет о возможности выступать под национальным флагом.

По словам главы ОКР, бойкот Олимпиады также не является выходом из ситуации, так как в таком случае страна окажется в изоляции минимум на два олимпийских цикла, поскольку такое решение окажет негативный эффект на развитие спорта в РФ. 

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