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Военный эксперт Суворов оценил шансы танков Leopard 1 против Т-72

Андрей Аркадьев
17:27 03.02.2023
Власти ФРГ приняли решение разрешить поставки устаревших танков Leopard 1 на Украину.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Egon Steiner, dpa, Globallookpress
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Немецким танкам Leopard 1 будет тяжело противостоять Т-72, а также более современным российским боевым машинам, рассказал «Звезде» эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов.

Сегодня немецкие СМИ сообщили, что Германия намерена передать Украине не только 14 танков Leopard 2, но и 88 танков Leopard 1, однако осталось только решить проблемы с закупкой боеприпасов для более старых версий.

«Скорее всего связано с тем, что хотят избавиться от старья, поэтому отдают Украине. Все прекрасно понимают, что Украине платить нечем, со средствами туго, поэтому в первую очередь дают такие танки. Что они будут делать на поле боя? Будут решать задачи, которые положено решать танкам. Что касается применения, можно применять против пехоты, против оборонительных позиций. Но бороться с теми танками, которые сейчас есть в России и воевать против Т-72 и более новых машин будет проблематично», - сказал Суворов.

По словам эксперта, эффективность Leopard 1 в боях будет зависит от того, как Украина станет их применять.

Тем не менее, Сергей Суворов предостерег от легкомысленного отношения к Leopard 1, которые немцы решили передать Киеву

«К танкам надо относиться не пренебрежительно, а серьезно. Потому что они могут нанести урон. Но при хорошей подготовке наших экипажей особых проблем не создадут. При условии правильного применения нашими экипажами своей техники и противотанковых средств», - добавил Суворов.

Ранее сообщалось, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешит реэкспорт своих танков другим странам. Обучать управлять боевыми машинами украинцев будут в Германии, Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Кроме этого, Великобритания пообещала отправить Киеву несколько своих танков Challenger 2, а США заявили, что к концу этого года или в начале следующего отправят 31 танк M1 Abrams.

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