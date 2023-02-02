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Путин: нам вновь угрожают немецкими танками, воюют руками бандеровцев

Алексей Курильченко
17:35 02.02.2023
Президент заявил, что Россия столкнулась с современным нацизмом в новом обличье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада вновь воюют против РФ силами украинских бандеровцев и угрожают немецкими танками - на этот раз «Леопардами». Об этом президент заявил, выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде.

«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, современном появлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт! Нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», - заявил Путин.

Президент отметил, что, несмотря на пропаганду Запада, у России много друзей и союзников в мире. Путин заявил, что те, кто втягивает Европу и Германию, в частности, в войну с Россией, не понимают, что это не ограничится танками.

Ранее Путин прибыл на Мамаев курган и возложил цветы в Зале славы мемориального комплекса. Глава государства преклонил колено перед Вечным огнем.

Напомним, в конце января Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2. К инициативе присоединилась и Канада - она передаст четыре танка. Греция же заявила, что пока воздержится от поставок танков Leopard 2 Киеву, поскольку сама нуждается в них.

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