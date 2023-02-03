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Минобороны России сообщает о сбитом украинском МиГ-29 в Херсонской области

15:24 03.02.2023
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что вражеский самолет был уничтожен российской истребительной авиацией.
Минобороны России сообщает о сбитом украинском МиГ-29 в Херсонской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Отличились в уничтожении летательных аппаратов противника и российские зенитчики. Они уничтожили за сутки семь украинских беспилотников в районах шести населенных пунктов в четырех регионах - Харьковской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР. 

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил, что, наступая, подразделения «Южной» группировки российских войск заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил об уничтожении украинской РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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