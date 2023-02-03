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МО РФ: наступая, российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

14:56 03.02.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что более выгодные позиции заняли подразделения Южной группировки войск.
МО РФ: наступая, российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, заявил на брифинге 3 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной"группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинских боевиков на данном направлении в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, уничтожены до 40 украинских боевиков, 152-мм гаубица «Мста-Б» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Кроме того, в районе Красноармейска уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки два склада боеприпасов.

На Запорожском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны. Суточные потери врага в личном составе превысили 20 человек. Уничтожены 155-мм буксируемая гаубица M777 американского производства, а также две буксируемые гаубицы: 152-мм Д-20 и 122-мм Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районе Антоновки уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS. Кроме того, в Херсонской области поражены три склада с боеприпасами противника.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений украинской бригады теробороны и мехбригады в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожено до 40 украинских боевиков, а также несколько единиц техники, включая РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а в районе Благодатовки - склад артиллерийских боеприпасов.

Конашенков рассказал и о наступлении наших войск на Краснолиманском направлении. Нанесено поражение подразделениям механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригадам в районах Невского в ЛНР и Ямполовки в ДНР. Неприятельские силы потеряли более 70 своих бойцов и несколько единиц техники, включая 155-мм буксируемую гаубицу M777. В районе Красного Лимана уничтожен склад украинских боеприпасов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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