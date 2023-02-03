МО РФ: российские войска впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS

Вражеская пусковая установка HIMARS была уничтожена в районе Антоновки в Херсонской области, а ЗРК NASAMS - в районе Красноармейска на территории ДНР.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении украинской установки РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "HIMARS" производства США», - заявил Конашенков.

Украинский ЗРК NASAMS норвежского производства вошел в список целей, уничтоженных или пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Зенитный ракетный комплекс был уничтожен в района Красноармейска в ДНР.

Кроме этого, было нанесено огневое поражение 86 артиллерийским подразделениям украинских боевиков, а также другим войскам противника в 103 районах.

Российская истребительная авиация записала на свой счет еще один украинский самолет - МиГ-29. Он был уничтожен в районе населенного пункта Червоноармейское в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российских средств ПВО. Зенитчики сбили семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Котляровка (Харьковская область), Никольское, Кирилловка (ДНР), Куземовка, Кременная (ЛНР), Голая Пристань (Херсонская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 382 самолетов, 206 вертолетов, 3 008 беспилотников, 403 ЗРК, 7 723 танков и других боевых бронированных машин, 1 004 боевых машин РСЗО, 3 988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 255 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что, наступая, российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов