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Песков назвал уткой новость о том, что ЦРУ предлагало отдать России 20% Украины

Анастасия Бобылева
12:43 03.02.2023
Ранее представители Белого дома и ЦРУ также назвали эти сообщения ложными.
Песков назвал уткой новость о том, что ЦРУ предлагало отдать России 20% Украины
© Фото: Екатерина Аверянова ТРК Звезда
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В Кремле заявили, что новость о предложении директора ЦРУ Уильяма Бернса передать России 20% территории Украины является уткой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это утка», - ответил он на вопрос журналистов.

Сообщения о том, что Бернс якобы предложил отдать РФ часть Украины, появились в пятницу 3 февраля. Газета Neue Zürcher Zeitung написала, что Киев и Москва отклонили это предложение, и после этого Вашингтон передал Украине танки Abrams.

В Белом доме и ЦРУ также прокомментировали эту новость. Заместитель нацбезопасности при Белом доме США Шон Дэвитт сказал, что эти сообщения являются «неточными», а сотрудник ЦРУ решительно заявил, что они «абсолютно ложные».

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