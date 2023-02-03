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Белый дом отрицает, что Бернс предлагал России 20% Украины

Анастасия Бобылева
10:49 03.02.2023
Ранее стало известно о предложении главы ЦРУ передать РФ 20% территории страны в обмен на заключение мирного соглашения.
Белый дом отрицает, что Бернс предлагал России 20% Украины
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Белом доме и ЦРУ назвали ложью информацию о предложении директора ЦРУ Уильяма Бернса передать России 20% территории Украины. Об этом сообщает Newsweek.

Заместитель нацбезопасности при Белом доме США Шон Дэвитт заявил, что эти сообщения «неточные», а сотрудник ЦРУ назвал их «абсолютно ложными». В России ситуацию комментировать отказались, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эти новости слухами.

Ранее стало известно об идее Бернса передать российской стороне часть территорий Украины в обмен на заключение мирного соглашения.

По данным СМИ, президент США Джо Байден поручил обратиться к Москве и Киеву с этим предложением. Однако обе стороны отказались, после чего американский президент решил поставить на Украину танки Abrams.

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